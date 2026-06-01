JOURNÉE UNISPORT, Autre lieu, Genève

JOURNÉE UNISPORT Dimanche 28 juin, 10h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Célébrons l’esprit du mieux vivre-ensemble en participant à une journée festive et inclusive où le sport devient le moteur de partage et de bien-être pour toutes les générations!!

Sur place, l’ambiance sera chaleureuse et la compétition à son comble ! Que tu sois plutôt ballon au pied, raquette en main ou prêt à relever des défis en équipe, il y aura toujours un terrain qui n’attend que toi pour t’amuser et donner ton meilleur !

Tout au long de la journée, la musique accompagne les performances sportives. En collaboration avec l’association L’Enclume, plusieurs groupes de jeunes musiciens genevois se succèdent sur scène, accompagnés de DJ Gongi en live. Un mélange de concerts et de DJ sets pour une atmosphère festive du matin au soir.

Programme

Plus de 25 sports et activités ludiques t’attendent ! Que tu sois plutôt ballon au pied, raquette en main ou prêt·e à relever des défis en équipe, il y a toujours un terrain qui n’attend que toi.

Tennis · Football · Basketball · Ping-Pong · Pétanque · Beach Volleyball · Yoga · Tchoukball · Sports du monde · Padel · Initiation Rugby · Initiation Pickleball · Mobilité douce · Initiation skate · Expression artistique · Kartings enfants · Course d’obstacles pour enfants · Renforcement musculaire · Jiu-jitsu · Mur d’escalade · Lutte

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.uni-sport.ch/ »}]

Journée multisport pour toutes et tous

Unisport