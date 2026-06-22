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Cours d’anglais Mimbaste

Cours d’anglais Mimbaste

Cours d’anglais Mimbaste mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
1182 Route d'Orthez
Ville
40350 Mimbaste
Département
Landes
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit

Mimbaste

Cours d’anglais

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Envie d’une nouvelle aventure ? Nos cours d’anglais gratuits pour débutants commencent en novembre ! Tous les mercredis de 14h30 à 16h au CAFÉ Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue.
Envie d’une nouvelle aventure ? Nos cours d’anglais gratuits pour débutants commencent en novembre ! Tous les mercredis de 14h30 à 16h au CAFÉ Eco-solidaire. Parfait pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre une nouvelle langue.   .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 30 20 

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English : Cours d’anglais

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L’événement Cours d’anglais Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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