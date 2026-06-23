Moment d’échange sur l’allaitement La Ruche éco solidaire Mimbaste

Mimbaste

Moment d’échange sur l’allaitement

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

La Leche ligue vous invite à ce moment d’échange autour de l’allaitement. Inscription non obligatoire. Repas partagé.

La Leche ligue vous invite à ce moment d’échange autour de l’allaitement. Inscription non obligatoire. Repas partagé. .

La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 64 62 37

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English : Moment d’échange sur l’allaitement

La Leche Ligue invites you to join us for a discussion on breastfeeding. Registration not required. Shared meal.

L’événement Moment d’échange sur l’allaitement Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans