Moment d’échange sur l’allaitement La Ruche éco solidaire Mimbaste
Moment d’échange sur l’allaitement La Ruche éco solidaire Mimbaste mercredi 1 juillet 2026.
Mimbaste
Moment d’échange sur l’allaitement
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
La Leche ligue vous invite à ce moment d’échange autour de l’allaitement. Inscription non obligatoire. Repas partagé.
La Leche ligue vous invite à ce moment d’échange autour de l’allaitement. Inscription non obligatoire. Repas partagé. .
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 64 62 37
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English : Moment d’échange sur l’allaitement
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L’événement Moment d’échange sur l’allaitement Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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