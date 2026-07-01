Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur Le Café éco solidaire Mimbaste
vendredi 24 juillet 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez assister à une soirée placée sous le signe du jeu en extérieur !
Entre amis, en famille ou en solo, venez relever les défis, partager un bon moment et profiter de l’ambiance conviviale de la recyclerie.
Buvette & menu guadeloupéen sur place. Inscription conseillée.
Venez assister à une soirée placée sous le signe du jeu en extérieur !
Entre amis, en famille ou en solo, venez relever les défis, partager un bon moment et profiter de l’ambiance conviviale de la recyclerie.
Buvette & menu guadeloupéen sur place. Inscription conseillée. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur
Come join us for an evening of outdoor games!
Whether with friends, family, or on your own, come take on the challenges, have a good time, and enjoy the friendly atmosphere at the recycling center.
Refreshments and a Guadeloupean menu will be available on site. Registration is recommended.
L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur Mimbaste a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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