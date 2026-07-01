Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur Le Café éco solidaire Mimbaste

Informations pratiques

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez assister à une soirée placée sous le signe du jeu en extérieur !

Entre amis, en famille ou en solo, venez relever les défis, partager un bon moment et profiter de l’ambiance conviviale de la recyclerie.

Buvette & menu guadeloupéen sur place. Inscription conseillée.

Venez assister à une soirée placée sous le signe du jeu en extérieur !

Entre amis, en famille ou en solo, venez relever les défis, partager un bon moment et profiter de l’ambiance conviviale de la recyclerie.

Buvette & menu guadeloupéen sur place. Inscription conseillée. .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur

Come join us for an evening of outdoor games!

Whether with friends, family, or on your own, come take on the challenges, have a good time, and enjoy the friendly atmosphere at the recycling center.

Refreshments and a Guadeloupean menu will be available on site. Registration is recommended.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée Jeux en extérieur Mimbaste a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans