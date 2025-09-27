Cours de cuisine Ecole Fauchon Rouen

Cours de cuisine Ecole Fauchon

Découvrez, le temps d’un atelier de quelques heures, les techniques professionnelles des grands chefs, en cuisine ou en pâtisserie. Vous serez encadrés par une équipe de formateurs professionnels, vous participerez à l’élaboration de recettes travaillées dans le respect des produits de saison et avec du matériel professionnel. Vous pourrez ensuite déguster vos réalisations !

Cours pour adultes, adolescent et enfant !

COURS DE PATISSERIE

Rejoignez ces ateliers pratiques de 3h, puis 30 min de dégustation et de la remise des attestations, suivie d’un instant photos ! Accompagné d’un chef expérimenté, vous apprendrez les techniques essentielles pour réaliser des desserts gourmands.

A la fin du cours, vous dégusterez la réalisation faite par le/la Chef/fe et vous repartirez avec votre création.

COURS DE CUISINE

Rejoignez cet atelier culinaire de 3h30, incluant 30 minutes de dégustation afin de savourer vos créations culinaires, ainsi que la remise de vos diplômes et d’un instant photo.

A la fin du cours, vous dégusterez la réalisation faite par le/la Chef/fe et vous repartirez avec votre création.

COURS POUR ENFANTS et ADOLESCENTS

Vos enfants aiment pâtisser, cuisiner ? Faites-leur découvrir une recette à travers un cours de pâtisserie ou de cuisine encadré par un professionnel ! Cours d’une durée d’1h30, puis une dégustation de 30 minutes, sans oublier la remise de diplômes et quelques photos pour immortaliser le moment…

Accessibles dès l’âge de 8 à 14 ans

A la fin du cours, vous dégusterez la réalisation faite par le/la Chef/fe et vous repartirez avec votre création. .

