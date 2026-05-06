Souligné-Flacé

Cours de cuisine Inspiration Mexicaine

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les légumes de saison sublimés grâce à l’inspiration des cuisines mexicaines et tex mex

Nous apprendrons à réaliser les tortillas qui serviront de base pour nos plats ! Mijoté de haricots rouges aux patates douces rôties, tacos aux légumes de saison, fajitas et quesadillas. Des recettes simples à refaire facilement pour le quotidien ! .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

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English :

Seasonal vegetables inspired by Mexican and Tex-Mex cuisine

L’événement Cours de cuisine Inspiration Mexicaine Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Sarthe