Souligné-Flacé

Stage de cuisine Végétarienne

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Une journée conviviale pour faire le plein d’idées pour cuisiner les produits de saison.

Faire le plein d’idées de recettes pour préparer d’excellents repas sans viande, faire la part belle aux légumes de saison, aux céréales, aux légumineuses… Des techniques, de l’organisation, pas mal de recettes réalisées ensemble, de la convivialité… Règles de base sur l’équilibre alimentaire végétarien. Déjeuner compris et une part de chaque recette non dégustée le midi à remporter le soir! .

9 rue Saint Rigomer Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 23 49 06 contact@lescoursdepimprenelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial day full of ideas for cooking with seasonal produce.

L’événement Stage de cuisine Végétarienne Souligné-Flacé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Sarthe