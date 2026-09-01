Cours de cuisine végétale Saveurs de l’Inde du Sud (peu/non piquant) Barr
dimanche 13 septembre 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Cours de cuisine végétale Saveurs de l’Inde du Sud (peu/non piquant)
6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que tu as préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater tes amis / famille avec ces recettes originales !
Partez à la découverte des saveurs authentiques de l’Inde du Sud, une cuisine traditionnelle où les légumes, les légumineuses, les épices et la noix de coco sont à l’honneur. Réputée pour son équilibre entre gourmandise et bien-être, elle séduit par ses parfums délicats et ses recettes généreuses, peu ou pas pimentées.
Au cours de cet atelier, nous réaliserons un menu complet, simple et accessible, idéal pour découvrir les bases de cette cuisine riche en saveurs.
Menu (susceptible de varier selon la saison et l’inspiration du chef)
Avial, un délicieux mélange de légumes mijotés dans une pâte crémeuse à la noix de coco
Dal Fry, lentilles fondantes aux épices douces, préparées selon la tradition indienne
Chapatis, les incontournables pains plats réalisés à la main
Chutney(s) d’accompagnement, frais et parfumé
Riz parfaitement cuit, selon les méthodes traditionnelles.
Au fil de l’atelier, vous découvrirez les principales épices de cette région, leurs utilisations, ainsi que de nombreuses astuces pour réussir facilement ces recettes à la maison, sans matériel particulier.
Une invitation au voyage, entre parfums envoûtants, cuisine saine, convivialité et dégustation gourmande, pour explorer toute la richesse de la cuisine végétale indienne.
Vous repartirez avec la satisfaction d’avoir mangé ce que vous avez préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez vous et épater vos amis / votre famille avec ces recettes originales et accessibles !(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux) .
6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com
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English :
You’ll leave with the satisfaction of having eaten what you’ve prepared and, of course, the recipes to make again at home and impress your friends/family with these original recipes!
L’événement Cours de cuisine végétale Saveurs de l’Inde du Sud (peu/non piquant) Barr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr
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