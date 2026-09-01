Informations pratiques

Barr

Dégustation Crémants et fromages

1 rue Rotland Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:15:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Evénement exceptionnel, à l’occasion des 50 ans de l’appellation Crémant, 5 accords crémants fromages à découvrir !

Evénement exceptionnel, à l’occasion des 50 ans de l’appellation Crémant, 5 accords crémants fromages à découvrir ! .

1 rue Rotland Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 08 63 info@klipfel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A special event celebrating the 50th anniversary of the Crémant appellation—5 Crémant and cheese pairings to discover!

L’événement Dégustation Crémants et fromages Barr a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du pays de Barr