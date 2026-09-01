Dégustation Crémants et fromages Barr
vendredi 11 septembre 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Dégustation Crémants et fromages
1 rue Rotland Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:15:00
fin : 2026-09-11 21:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Evénement exceptionnel, à l’occasion des 50 ans de l’appellation Crémant, 5 accords crémants fromages à découvrir !
Evénement exceptionnel, à l’occasion des 50 ans de l’appellation Crémant, 5 accords crémants fromages à découvrir ! .
1 rue Rotland Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 08 63 info@klipfel.com
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English :
A special event celebrating the 50th anniversary of the Crémant appellation—5 Crémant and cheese pairings to discover!
L’événement Dégustation Crémants et fromages Barr a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du pays de Barr
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