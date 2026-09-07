Animations au musée de la Folie Marco, Musée de la Folie Marco, Barr

Informations pratiques

Animations au musée de la Folie Marco 19 et 20 septembre Musée de la Folie Marco Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le musée gratuitement tout le week-end et profitez des derniers jours de l’exposition temporaire d’art contemporain « Transcendance ».

Le dimanche, neuf artisans d’art vous présentent leur savoir-faire dans le jardin du musée. Découvrez les arts de la céramique, peinture, photographie, forgeronnerie, sculpture sur verre, gravure sur pierre, émaillage sur lave, et de la coutellerie. Ce jour-là, les enfants pourront s’essayer à la céramique (gratuit, en accès libre) et à l’enluminure (gratuit, sur réservation).

Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

Musée de la Folie Marco 30 Rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr, France Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33388089472 https://www.musee-foliemarco.com [{« link »: « https://www.musee-foliemarco.com/blog/categories/nos-prochains-%C3%A9v%C3%A8nements »}] Cette grande demeure du XVIIIe siècle est surnommée “la Folie Marco” car c’était la maison de Louis-Félix Marco, le bailli qui gouvernait Barr et les villages des environs. Elle est habitée par différentes familles bourgeoises jusqu’en 1960. De nos jours, le bâtiment abrite un musée d’arts décoratifs et le jardin est devenu un parc public ouvert à tous. Parking gratuit à proximité.

Visitez le musée gratuitement tout le week-end et profitez des derniers jours de l’exposition temporaire d’art contemporain « Transcendance ».

©Manuel Grimm