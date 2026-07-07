Cours de danse La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Cours de danse

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:45:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

La Grande École passe en mode latino !

Envie de soleil, de musique et de danse ? Direction la République Dominicaine le temps d’une soirée bachata à La Grande École, dans le salon Versailles , au 2ème étage

La soirée sera animée par Alejandro et Kaviny (Ale & Kavi) passionnés de bachata, qui vous guideront pour découvrir ou approfondir cette danse pleine de joie et de connexion.

Au programme

19h45 20h15

Initiation aux bases de la bachata les pas fondamentaux et quelques éléments de styling pour se mettre dans l’ambiance.

20h15 21h45

Cours de bachata accessible aux débutants comme aux danseurs déjà initiés.

À partir de 21h45

Place à la soirée dansante !

On tamise les lumières, on monte la musique… et la piste vous appartient. Bachata, ambiance latino et bonne humeur garanties.

Et, bien sûr, le bar reste ouvert toute la soirée. Cocktails, bières, softs… Parce qu’une vraie soirée latino, ça se partage aussi autour d’un verre.

Réservation conseillée nombre de places limité. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Cours de danse

L’événement Cours de danse Le Havre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie