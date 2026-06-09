Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 8 juillet 2026.
Le Havre
Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Viens découvrir les merveilles de l’exposition Monet au Havre , à la rencontre de l’un des peintres les plus importants de l’histoire de l’art occidental !
De 7 à 13 ans Durée 1h
Cette visite se fait sans les parents !
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux
L’événement Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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