Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : MuMa Musée d'art moderne André Malraux

Adresse : 2 Boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Havre

Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Viens découvrir les merveilles de l’exposition Monet au Havre , à la rencontre de l’un des peintres les plus importants de l’histoire de l’art occidental !

De 7 à 13 ans Durée 1h
Cette visite se fait sans les parents !
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux

L’événement Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)