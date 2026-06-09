Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 8 juillet 2026.

Le Havre

Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Viens découvrir les merveilles de l’exposition Monet au Havre , à la rencontre de l’un des peintres les plus importants de l’histoire de l’art occidental !

De 7 à 13 ans Durée 1h

Cette visite se fait sans les parents !

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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L’événement Visite enfants Monet au Havre Les p’tit curieux Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie