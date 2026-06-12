Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre
Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 1 juillet 2026.
Le Havre
Atelier dessin
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Eric Lefebvre, diplômé des Beaux-Arts du Havre, propose des cours de dessin accessibles à tous.tes. Sa méthode encourage une approche détendue et accessible à tous.tes, basée sur l’éducation visuelle pour développer vos compétences en dessin.
Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro !
Durée 3h .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
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English : Atelier dessin
L’événement Atelier dessin Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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