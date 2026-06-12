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Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Le Hangar Zéro

Adresse : 37 Quai de la Saône

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Le Havre

Atelier dessin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Eric Lefebvre, diplômé des Beaux-Arts du Havre, propose des cours de dessin accessibles à tous.tes. Sa méthode encourage une approche détendue et accessible à tous.tes, basée sur l’éducation visuelle pour développer vos compétences en dessin.

Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro !

Durée 3h   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

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English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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