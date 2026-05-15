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Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre vendredi 19 juin 2026.

Lieu : MuMa Musée d'art moderne André Malraux

Adresse : 2 Boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Havre

Visite Des oeuvres en corps

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Ecouter, voir, recevoir, sentir, respirer… Dans les collections du MuMa, Jeanne Busato et Margot Dorléans vous proposent une nouvelle expérience. Leur envie ? vous les faire ressentir et comprendre d’un autre regard et de façon plus intime. Chacun évoluera à son rythme devant les œuvres, guidé et bercé par les paroles proposées, et invité au mouvement, tout en douceur.

Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.

Durée 1h
Sur réservation   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Visite Des oeuvres en corps

L’événement Visite Des oeuvres en corps Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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