Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre vendredi 19 juin 2026.
Le Havre
Visite Des oeuvres en corps
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Ecouter, voir, recevoir, sentir, respirer… Dans les collections du MuMa, Jeanne Busato et Margot Dorléans vous proposent une nouvelle expérience. Leur envie ? vous les faire ressentir et comprendre d’un autre regard et de façon plus intime. Chacun évoluera à son rythme devant les œuvres, guidé et bercé par les paroles proposées, et invité au mouvement, tout en douceur.
Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.
Durée 1h
Sur réservation .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Des oeuvres en corps
L’événement Visite Des oeuvres en corps Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- HK – EN CONCERT LE TETRIS Le Havre 15 mai 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 15 mai 2026
- Visite guidée 6 km à quai Terminal de la Citadelle Le Havre 15 mai 2026
- Concert Volo La Singerie Le Havre 15 mai 2026
- Concert HK + Red Lezards Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 15 mai 2026