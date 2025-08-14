Théâtre Coup de bluff au cabaret Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Coup de bluff au cabaret

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?

Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.

Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret !

Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Avec Jerome Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge réunis pour la 5e fois après les succès de Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Coeur et Drôle de Campagne.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

