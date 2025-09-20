Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse Plage du Havre Le Havre
Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse Plage du Havre Le Havre samedi 20 juin 2026.
Le Havre
Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse
Plage du Havre 13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
De la digue Nord à l’estacade de SainteAdresse en passant par la plage, (re) visitez Le Havre par son bord de mer.
Port, cabanes, goélands, falaises, vue sur la ville… éprouvez les sensations, respirez les embruns, ressentez le sable, l’eau de mer et les galets durant une parenthèse poétique accompagnée de textes slam/ poésie de Mathieu Amans.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par l’association Lignes d’Horizons, en partenariat avec le collectif LH pas la Plume
Durée 2h30
Prévoir serviette de plage ou bottes de pluie
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Plage du Havre 13-16 Boulevard Albert 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse
L’événement Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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