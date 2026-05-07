Concert Amenra + Split Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Amenra + Split

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À entendre leur nom, qui sonne comme une référence au Dieu Soleil, on les imagine tout droit venus d’Egypte. C’est pourtant depuis le plat pays que les membres d’Amenra composent leurs hymnes, voués à des cultes obscurs imaginaires. Le groupe Belge écrit et compose sans toujours savoir où il va, au rythme de sa pratique des rituels de feu. Le temps a finalement mené sa musique à un metal post/doom aux sonorités graves, lentes et hypnotiques. Reconnu pour ses performances live intenses, habillées de visuels en noir et blanc, Amenra emmène son public au beau milieu de l’exorcisme de ses propres démons. Une messe musicale plus noire que noire, conçue toutefois pour panser nos blessures tout en délivrant un message de foi en l’humanité.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Amenra + Split

L’événement Concert Amenra + Split Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie