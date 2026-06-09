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Les Vendredi’s du Port Le Havre

Les Vendredi’s du Port Le Havre vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Quai de l'Île

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Le Havre

Les Vendredi’s du Port

Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-22

Pour soutenir nos amis les marins‑pêcheurs du Havre, dynamiser le quartier Saint‑François et créer un rendez‑vous estival récurrent, Les Marins-Pêcheurs du Havre et l’Association des Bretons du Havre lancent un tout nouveau projet Les Vendredi’s du Port

Au programme
– Animation bretonne bagad, danseurs, enfants… l’ambiance authentique du pays
– Poisson frais et grillé préparé par les martins-pêcheurs
– Galettes et crêpes bretonnes proposées par l’association
– Espace tables & convivialité pour profiter pleinement du moment
– Possibilité de visiter des bateaux de pêche

Un rendez-vous simple, chaleureux, populaire, qui met en lumière
le savoir‑faire des pêcheurs,
la culture bretonne vivante au Havre,
et la vie du quartier Saint‑François   .

Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie  

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English : Les Vendredi’s du Port

L’événement Les Vendredi’s du Port Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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