Atelier créatif Cyanotype Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Cyanotype

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

2026-07-01

Découvrez l’art du cyanotype en utilisant des végétaux pour créer des impressions en utilisant la lumière du soleil. Vous récolterez feuilles et fleurs, les disposerez sur du papier photosensible, et elles révèleront leurs silhouettes délicates. Cet atelier allie créativité et science, offrant une découverte ludique de la photographie ancienne. Un moment où chacun repartira avec une oeuvre unique, empreinte de la beauté de la nature qui nous entoure.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

+33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

