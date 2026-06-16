Atelier Bowls d’été Fraîcheur et créativité La Grande École Le Havre
Atelier Bowls d’été Fraîcheur et créativité La Grande École Le Havre mardi 7 juillet 2026.
Le Havre
Atelier Bowls d’été Fraîcheur et créativité
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Laissez-vous inspirer par la cuisine estivale à travers un atelier coloré et gourmand autour des bowls d’été. Apprenez à composer des assiettes complètes, équilibrées et pleines de saveurs, en associant produits de saison, textures variées et assaisonnements délicats. Au fil de l’atelier, découvrez comment marier légumes croquants, céréales, protéines et sauces maison pour créer des bowls aussi beaux que délicieux. Un moment convivial et créatif, idéal pour faire le plein d’idées fraîches et ensoleillées à reproduire tout l’été.
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Bowls d’été Fraîcheur et créativité
L’événement Atelier Bowls d’été Fraîcheur et créativité Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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