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Chez Lili Fête de la musique Chez Lili Le Havre

Chez Lili Fête de la musique Chez Lili Le Havre dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Chez Lili

Adresse : 2 Rue des Etoupières

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Havre

Chez Lili Fête de la musique

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Helios décolle de Chez Lili !
Dimanche 21 juin, on met les compteurs à zéro et on passe en orbite pour
la Fête de la Musique…
De 16h à 00h, Chez Lili devient la base de lancement d’Helios Crew du son, du soleil, un équipage au top et une trajectoire aller sans retour.
Préparez-vous à embarquer, ça va décoller fort.
– Bar
– Food
– Sistème son
– Scenographie mystère   .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09 

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English : Chez Lili Fête de la musique

L’événement Chez Lili Fête de la musique Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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