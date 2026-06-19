Chez Lili Fête de la musique Chez Lili Le Havre
Chez Lili Fête de la musique Chez Lili Le Havre dimanche 21 juin 2026.
Le Havre
Chez Lili Fête de la musique
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Helios décolle de Chez Lili !
Dimanche 21 juin, on met les compteurs à zéro et on passe en orbite pour
la Fête de la Musique…
De 16h à 00h, Chez Lili devient la base de lancement d’Helios Crew du son, du soleil, un équipage au top et une trajectoire aller sans retour.
Préparez-vous à embarquer, ça va décoller fort.
– Bar
– Food
– Sistème son
– Scenographie mystère .
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chez Lili Fête de la musique
L’événement Chez Lili Fête de la musique Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Les Vendredi’s du Port Le Havre 19 juin 2026
- Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 19 juin 2026
- Concert Amenra + Split Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 19 juin 2026
- Théâtre Coup de bluff au cabaret Théâtre Le Normandy Le Havre 19 juin 2026
- Visite sensorielle La plage du Havre à marée basse Plage du Havre Le Havre 20 juin 2026