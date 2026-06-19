Chez Lili Fête de la musique Chez Lili Le Havre

Le Havre

Chez Lili Fête de la musique

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Helios décolle de Chez Lili !

Dimanche 21 juin, on met les compteurs à zéro et on passe en orbite pour

la Fête de la Musique…

De 16h à 00h, Chez Lili devient la base de lancement d’Helios Crew du son, du soleil, un équipage au top et une trajectoire aller sans retour.

Préparez-vous à embarquer, ça va décoller fort.

– Bar

– Food

– Sistème son

– Scenographie mystère .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

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English : Chez Lili Fête de la musique

L’événement Chez Lili Fête de la musique Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie