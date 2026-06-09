Fête de la musique à La Grande École La Grande École Le Havre

Le Havre

Fête de la musique à La Grande École

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le temps d’une soirée, La Grande École prend des airs de vacances sous le soleil des îles.

Grande terrasse, cocktails, apéro, musique, danse et ambiance créole de 17h30 jusqu’au bout de la nuit…

Au programme

– Avec Rasin’ Kreyol

• Danseuses créoles de 17h30 à 21h30

• Atelier coiffure traditionnelle antillaise

• Initiation au Sega, danse traditionnelle

• Démonstrations de danses des îles

• Percussions & moment musical live

– DJ Set CORDEX

• De 22h à 1h30 pour faire monter l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Fête de la musique à La Grande École

L’événement Fête de la musique à La Grande École Le Havre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie