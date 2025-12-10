Concert Salvatore Adamo Quai de la Réunion Le Havre

Concert Salvatore Adamo

Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

21 juin 2026 18:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Tombe la neige , Vous permettez, Monsieur , Les filles du bord de mer , Mes mains sur tes hanches … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare.

Salvatore Adamo reprendra la route en 2026 et passera par l’Olympia le dimanche 22 mars 2026 !

Carré des Docks
Quai de la Réunion
76600 Le Havre
Seine-Maritime Normandie
+33 2 32 92 52 52

