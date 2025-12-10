Concert Salvatore Adamo Quai de la Réunion Le Havre
Concert Salvatore Adamo Quai de la Réunion Le Havre dimanche 21 juin 2026.
Concert Salvatore Adamo
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Tombe la neige , Vous permettez, Monsieur , Les filles du bord de mer , Mes mains sur tes hanches … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare.
Salvatore Adamo reprendra la route en 2026 et passera par l’Olympia le dimanche 22 mars 2026 !
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
