Visite guidée Aux sources de Graville Le Havre
Visite guidée Aux sources de Graville Le Havre dimanche 21 juin 2026.
Le Havre
Visite guidée Aux sources de Graville
161 Rue de Verdun Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Ce parcours vous mène dans un quartier chargé d’histoire dont les origines précèdent, de plusieurs siècles, la création du Havre.
Depuis la salle des fêtes de William Cargill au secteur reconstruit après-guerre, la visite retrace l’évolution de ce territoire marqué par l’implantation de l’abbaye et vous invite exceptionnellement à pénétrer dans la spectaculaire rotonde du 18e siècle.
Durée 2h.
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
161 Rue de Verdun Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Aux sources de Graville
L’événement Visite guidée Aux sources de Graville Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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