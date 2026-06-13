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Cours de Line Dance Crêperie « Chez Cannelle » Nantes

Cours de Line Dance Crêperie « Chez Cannelle » Nantes

Cours de Line Dance Crêperie « Chez Cannelle » Nantes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Crêperie "Chez Cannelle"

Adresse : 4 rue Emile Masson, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : 10 €€ 10 € le cours Inscription de préférence sur https://www.helloasso.com/associations/nantes-west Possibilité de régler en espèces sur place.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 11:30
Gratuit : non 10 €€ 10 € le cours Inscription de préférence sur https://www.helloasso.com/associations/nantes-west Possibilité de régler en espèces sur place. Tout public 

Accessible à tous, pas besoin de partenaire. 10h : Accueil. Retrouvons nous autour d’un café pour bien démarrer la journée. 10h30-11h30 : Cours de Line Dance avec Eva. Accessible à tous, pas de prérequis. Que vous soyez déjà danseur ou pas, rejoignez nous pour 1h de danse en ligne dans une ambiance chaleureuse. 12h : Proposition de déjeuner ensemble sur place. C’est l’occasion de faire connaissance tout en dégustant de délicieuses galettes et crêpes.

Crêperie « Chez Cannelle » Nantes 44000
0644759961 https://www.helloasso.com/associations/nantes-west


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