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Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages

Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Plage des Crapauds

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

Cours de natation

Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-06

Cours de natation dans un bassin mobile.
Enfants de 4 à 11 ans
105 € par semaine (5 cours)
Du 6 juillet au 26 août
Plage des Crapauds, Plounéour-Brignogan-Plages

Inscription https://ffn-bretagne.fr
developpement@ffn-bretagne.fr   .

Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06 

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English :

L’événement Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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