Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages
Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages lundi 6 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Cours de natation
Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-06
Cours de natation dans un bassin mobile.
Enfants de 4 à 11 ans
105 € par semaine (5 cours)
Du 6 juillet au 26 août
Plage des Crapauds, Plounéour-Brignogan-Plages
Inscription https://ffn-bretagne.fr
developpement@ffn-bretagne.fr .
Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06
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English :
L’événement Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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