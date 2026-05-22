Plounéour-Brignogan-plages

Cours de natation

Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-06

Cours de natation dans un bassin mobile.

Enfants de 4 à 11 ans

105 € par semaine (5 cours)

Du 6 juillet au 26 août

Plage des Crapauds, Plounéour-Brignogan-Plages

Inscription https://ffn-bretagne.fr

developpement@ffn-bretagne.fr .

Plage des Crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06

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English :

L’événement Cours de natation Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne