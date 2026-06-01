Fête de la musique en bord de mer Rue de l’Eglise Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages vendredi 19 juin 2026.

Plounéour-Brignogan-plages

Fête de la musique en bord de mer

Rue de l’Eglise Brignogan-Plages KASTELL MOR et église Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une fête de la musique au parfum iodé, tout près de la plage, sur l’esplanade de la salle Kastell Mor de Brignogan.

Au programme, deux groupes locaux bien connus et une scène ouverte

– 19h30 Groupe LES BRINICK’S au répertoire varié, rock semi-moderne.

– 20h30 Scène ouverte sur inscription au 07 68 03 44 77 sono fournie

– 21h30 Groupe FABULOUS UNDER DEVELOPMENT un groupe qui swingue et vous emporte !

Buvette et petite restauration sandwichs chipolatas ou sandwichs merguez. Nous avons prévu très large, mais… quantités limitées.

Venez chanter et danser.

La Fête avant la date de la fête ! .

Rue de l’Eglise Brignogan-Plages KASTELL MOR et église Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 26 07 51

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English :

L’événement Fête de la musique en bord de mer Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne