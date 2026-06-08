Capbreton

Cours de pétanque

Boulodrome de la plage Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

COURS DE PÉTANQUE

Boulodrome de la Plage

FORMULE CLASSIQUE

mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août

Inscription à 14h30, jet de but à 15h

Payant 4 € par joueur

Sur réservation

COURS DE PÉTANQUE

Boulodrome de la Plage

FORMULE CLASSIQUE

mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août

Inscription à 14h30, jet de but à 15h

Payant 4 € par joueur

Sur réservation, renseignements

07.49.41.91.36 apcp40130@gmail.com .

Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36 apcp40130@gmail.com

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English : Cours de pétanque

PÉTANQUE LESSONS

Boulodrome de la Plage

CLASSIC FORMULA

tuesdays, Thursdays & Saturdays ~ July & August

Registration at 2.30pm, goal-throwing at 3pm

Charge: 4 ? per player

On reservation

L’événement Cours de pétanque Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS