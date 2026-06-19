Banassac-Canilhac

COURS DE PILATES

1 La Mothe Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Nouveau Cours de Pilates en extérieur + boisson rafraîchissante les mercredi 15/22 et 29 Juillet 2026 ainsi que le 05 aout 2026

Horaire Le cours débutera à 9:30 précises ( merci de prévoir une avance de 10′ ) et durera 1h

Lieu Logis Hôtel des 2 Rives en bord de Lot en extérieur

Prix 15 euros comprend le cours + une boisson rafraîchissante aux agrumes ( citronnade ) qui sera la bienvenue en fin de séance ;-)

Infos complémentaires Accessible pour tout niveau même débutant, de 12 à 97 ans ! Pensez à prendre votre tapis de sol.

Le cours est assuré par Alexis, coach sportif diplômé d’état et spécialisé en Pilates depuis maintenant 18 ans..

Les réservations se feront par SMS au 0675530112 ( Alexis ) jusqu’ à la veille de la séance 18h.

Les règlements se feront le jour du cours avant de débuter la séance.

Important Pas de paiement en CB possible et bien penser à amener votre tapis.

Le cours se déroulant en extérieur , la séance pourra être annulée en cas de mauvais temps ( Pluie ) .

1 La Mothe Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 75 53 01 12 alexis.garreau@hotmail.fr

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English :

L’événement COURS DE PILATES Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn