BANASSAC BLUES FESTIVAL Banassac-Canilhac
BANASSAC BLUES FESTIVAL Banassac-Canilhac samedi 8 août 2026.
BANASSAC BLUES FESTIVAL
Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Banassac Blues Festival est le premier festival du genre sur le bassin La Canourgue-Banassac.
Il est organisé par l’Association France Etats-Unis de Lozère qui vous attends à partir de 17h place de l’église pour une soirée pure blues !
Programmation à venir….
Buvette et restauration sur place.
Banassac Blues Festival est le premier festival du genre sur le bassin La Canourgue-Banassac.
Il est organisé par l’Association France Etats-Unis de Lozère qui vous attends à partir de 17h place de l’église pour une soirée pure blues !
Programmation à venir….
Buvette et restauration sur place. .
Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 40 43 70 44 festivalbanassacblues@gmail.com
English :
Banassac Blues Festival is the first festival of its kind in the La Canourgue-Banassac area.
It is organized by the Association France ? Etats-Unis de Lozère, which awaits you from 5pm onwards at the church square for an evening of pure blues!
Program to come….
Refreshments and catering on site.
German :
Das Banassac Blues Festival ist das erste Festival dieser Art im Einzugsgebiet La Canourgue-Banassac.
Organisiert wird es von der Association France ? Etats-Unis de Lozère organisiert, die Sie ab 17 Uhr am Place de l’Eglise zu einem reinen Bluesabend erwartet!
Programm folgt in Kürze…..
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Il Banassac Blues Festival è il primo festival di questo tipo nella zona di La Canourgue-Banassac.
È organizzato dall’Associazione France ? Etats-Unis de Lozère che vi aspetta dalle 17.00 nella piazza della chiesa per una serata di puro blues!
Programma da seguire….
Rinfresco e cibo sul posto.
Espanol :
El Banassac Blues Festival es el primer festival de este tipo en la región de La Canourgue-Banassac.
Está organizado por la Asociación France ? Etats-Unis de Lozère, que le espera a partir de las 17.00 horas en la plaza de la iglesia para una velada de puro blues
Programa a seguir….
Refrescos y comida in situ.
L’événement BANASSAC BLUES FESTIVAL Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2025-10-18 par Conseil Départemental