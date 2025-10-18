BANASSAC BLUES FESTIVAL

Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Banassac Blues Festival est le premier festival du genre sur le bassin La Canourgue-Banassac.

Il est organisé par l’Association France Etats-Unis de Lozère qui vous attends à partir de 17h place de l’église pour une soirée pure blues !

Programmation à venir….

Buvette et restauration sur place.

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 40 43 70 44 festivalbanassacblues@gmail.com

English :

Banassac Blues Festival is the first festival of its kind in the La Canourgue-Banassac area.

It is organized by the Association France ? Etats-Unis de Lozère, which awaits you from 5pm onwards at the church square for an evening of pure blues!

Program to come….

Refreshments and catering on site.

German :

Das Banassac Blues Festival ist das erste Festival dieser Art im Einzugsgebiet La Canourgue-Banassac.

Organisiert wird es von der Association France ? Etats-Unis de Lozère organisiert, die Sie ab 17 Uhr am Place de l’Eglise zu einem reinen Bluesabend erwartet!

Programm folgt in Kürze…..

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il Banassac Blues Festival è il primo festival di questo tipo nella zona di La Canourgue-Banassac.

È organizzato dall’Associazione France ? Etats-Unis de Lozère che vi aspetta dalle 17.00 nella piazza della chiesa per una serata di puro blues!

Programma da seguire….

Rinfresco e cibo sul posto.

Espanol :

El Banassac Blues Festival es el primer festival de este tipo en la región de La Canourgue-Banassac.

Está organizado por la Asociación France ? Etats-Unis de Lozère, que le espera a partir de las 17.00 horas en la plaza de la iglesia para una velada de puro blues

Programa a seguir….

Refrescos y comida in situ.

