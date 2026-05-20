STAGES DE PACKRAFTING Le Viala Banassac-Canilhac

Banassac-Canilhac

STAGES DE PACKRAFTING

Le Viala 9 Route des Espitaliers Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11

2 journées d’aventure et d’apprentissages sécurisés à la découverte de l’environnement préservé des gorges du Lot et de la Colagne entre Bourgs-sur-Colagne, Banassac et Saint-Geniez-d’Olt.

Encadrement diplômé et expérimenté et équipements fournis.

Niveau débutant sportif, 4p max. à partir de 14ans.

Sous réserve des conditions météo et de niveaux d’eau.

Entrez avec Espaces Rivières dans le cœur des cours d’eau lozériens et aveyronnais avec notre stage de packrafting en eaux vives.

2 journées d’aventure et d’apprentissages sécurisés à la découverte de l’environnement préservé des gorges du Lot et de la Colagne entre Bourgs-sur-Colagne, Banassac et Saint-Geniez-d’Olt.

Encadrement diplômé et expérimenté et équipements fournis.

Niveau débutant sportif, à partir de 14 ans avec 3 à 4 stagiaires maximum sachant nager.

Sous réserve des conditions météo et de niveaux d’eau. .

Le Viala 9 Route des Espitaliers Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 days of safe adventure and learning in the unspoilt environment of the Lot and Colagne gorges between Bourgs-sur-Colagne, Banassac and Saint-Geniez-d’Olt.

Qualified and experienced guides and equipment provided.

Level: sporty beginner, 4p max. from age 14.

Subject to weather conditions and water levels.

L’événement STAGES DE PACKRAFTING Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn