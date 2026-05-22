EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES Parking de l’intermarché Banassac-Canilhac
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES Parking de l’intermarché Banassac-Canilhac dimanche 21 juin 2026.
Banassac-Canilhac
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Parking de l’intermarché Avenue du Lot Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin, retrouvez sur le parking de l’Intermarché de Banassac une exposition de voitures Les Belles Anciennes ! Rendez-vous de 9h à 12h30 …. et pour ceux qui le désirent … une petite rando l’après-midi !
Réservation des repas au 06 11 35 76 57 ou 06 78 41 27 26.
Le 21 juin, retrouvez sur le parking de l’Intermarché de Banassac une exposition de voitures Les Belles Anciennes ! Rendez-vous de 9h à 12h30 …. et pour ceux qui le désirent … une petite rando l’après-midi !
Réservation des repas au 06 11 35 76 57 ou 06 78 41 27 26. .
Parking de l’intermarché Avenue du Lot Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 11 35 76 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Belles Anciennes car show on June 21 in the parking lot of the Banassac Intermarché! See you from 9 a.m. to 12.30 p.m. ? and for those who’d like ? a little afternoon drive!
Lunch reservations on 06 11 35 76 57 or 06 78 41 27 26.
L’événement EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Mende
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