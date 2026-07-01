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Cours de pilates tous niveaux Cabane sur mer Granville

mercredi 15 juillet 2026 · Cabane sur mer · Granville

Cours de pilates tous niveaux Cabane sur mer Granville

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Cabane sur mer
Adresse
260 Boulevard des Amiraux Granvillais
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Cours de pilates tous niveaux

Cabane sur mer 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-09-16 10:00:00

Date(s) :
2026-07-15

À partir du 15 juillet, tous les mercredis matin de 9h à 10h, je vous retrouve à la Cabane sur mer pour une séance de pilates face à la mer.

Tous niveaux 10 places
Réservation par message privé, ou par téléphone.

Je suis également présente à Jullouville à l’école de voile 8 Milles Nautic les jeudis matin de 9h à 10h !   .

Cabane sur mer 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 67 64 43 22  jade.pilates50@gmail.com

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English : Cours de pilates tous niveaux

L’événement Cours de pilates tous niveaux Granville a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer

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