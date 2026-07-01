Cours de pilates tous niveaux Cabane sur mer Granville
mercredi 15 juillet 2026 · Cabane sur mer · Granville
Informations pratiques
Granville
Cours de pilates tous niveaux
Cabane sur mer 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-09-16 10:00:00
Date(s) :
2026-07-15
À partir du 15 juillet, tous les mercredis matin de 9h à 10h, je vous retrouve à la Cabane sur mer pour une séance de pilates face à la mer.
Tous niveaux 10 places
Réservation par message privé, ou par téléphone.
Je suis également présente à Jullouville à l’école de voile 8 Milles Nautic les jeudis matin de 9h à 10h ! .
Cabane sur mer 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 67 64 43 22 jade.pilates50@gmail.com
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English : Cours de pilates tous niveaux
L’événement Cours de pilates tous niveaux Granville a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer
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