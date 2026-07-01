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Visite guidée Au Coeur du Roc Au Coeur du Roc Granville

mercredi 15 juillet 2026 · Au Coeur du Roc · Granville

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Au Coeur du Roc
Adresse
1 Boulevard Vaufleury
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Visite guidée Au Coeur du Roc

Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Visite guidée du musée-aquarium avec un membre de notre équipe.
4 univers aquatique, minéraux, coquillages, entomologie

Durée de la visite minimum 1h30
Nous proposons de créer des visites guidées en groupe avec des inscriptions individuelles.
Minimum de 8 inscrits pour confirmer la visite
Vous recevrez une confirmation la veille en fin de journée.

Paiement sur place uniquement

Au plaisir de vous accueillir
Au cœur du Roc   .

Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville 50400 Manche Normandie +33 6 30 27 22 40  contact@aucoeurduroc.fr

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English : Visite guidée Au Coeur du Roc

L’événement Visite guidée Au Coeur du Roc Granville a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer

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