Visite guidée Au Coeur du Roc Au Coeur du Roc Granville

Informations pratiques

Granville

Visite guidée Au Coeur du Roc

Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Visite guidée du musée-aquarium avec un membre de notre équipe.

4 univers aquatique, minéraux, coquillages, entomologie

Durée de la visite minimum 1h30

Nous proposons de créer des visites guidées en groupe avec des inscriptions individuelles.

Minimum de 8 inscrits pour confirmer la visite

Vous recevrez une confirmation la veille en fin de journée.

Paiement sur place uniquement

Au plaisir de vous accueillir

Au cœur du Roc .

Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville 50400 Manche Normandie +33 6 30 27 22 40 contact@aucoeurduroc.fr

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English : Visite guidée Au Coeur du Roc

L’événement Visite guidée Au Coeur du Roc Granville a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer