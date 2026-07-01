Visite guidée Au Coeur du Roc Au Coeur du Roc Granville
mercredi 15 juillet 2026 · Au Coeur du Roc · Granville
Informations pratiques
Granville
Visite guidée Au Coeur du Roc
Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Visite guidée du musée-aquarium avec un membre de notre équipe.
4 univers aquatique, minéraux, coquillages, entomologie
Durée de la visite minimum 1h30
Nous proposons de créer des visites guidées en groupe avec des inscriptions individuelles.
Minimum de 8 inscrits pour confirmer la visite
Vous recevrez une confirmation la veille en fin de journée.
Paiement sur place uniquement
Au plaisir de vous accueillir
Au cœur du Roc .
Au Coeur du Roc 1 Boulevard Vaufleury Granville 50400 Manche Normandie +33 6 30 27 22 40 contact@aucoeurduroc.fr
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English : Visite guidée Au Coeur du Roc
L’événement Visite guidée Au Coeur du Roc Granville a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer
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