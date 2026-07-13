Cours de Qi Gong sur la plage près du restaurant Le Copa La Forêt-Fouesnant

lundi 13 juillet 2026 · près du restaurant Le Copa · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Cours de Qi Gong sur la plage

près du restaurant Le Copa Plage de Kerleven La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:15:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Cours de Qi Gong, exercices de santé de la médecine traditionnelle chinoise.

Les cours seront assurés par Marie-Pierre Deslandes et auront lieu sur la plage de Kerleven (près du restaurant Le Copa).

Tarif 10,00€

Professeure Marie-Pierre Deslandes

Renseignement au 06 79 95 47 10

Prévoir tenue souple, chapeau, lunettes, eau. .

près du restaurant Le Copa Plage de Kerleven La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 79 95 47 10

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English :

L’événement Cours de Qi Gong sur la plage La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant