Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement dimanche 31 mai 2026.
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères
Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche 31 mai de 16h et 17h. Inscriptions et renseignements au Village Musée du Der.Tout public
Offrez un moment de détente pas comme les autres dans les jardins du Village Musée avec Thierry Humbert.
Le Qi Qong est une pratique ancestrale chinoise. .
Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est accueil@villagemuseeduder.com
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English : Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères
Sunday, May 31, 4pm and 5pm. Registration and information at Village Musée du Der.
L’événement Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne