Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai de 16h et 17h. Inscriptions et renseignements au Village Musée du Der.Tout public

Offrez un moment de détente pas comme les autres dans les jardins du Village Musée avec Thierry Humbert.

Le Qi Qong est une pratique ancestrale chinoise. .

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est accueil@villagemuseeduder.com

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English : Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères

Sunday, May 31, 4pm and 5pm. Registration and information at Village Musée du Der.

L’événement Cours de Qi Qong Spécial Fête des Mères Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne