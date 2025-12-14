Régate Les 24 Heures du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Régate Les 24 Heures du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement samedi 23 mai 2026.
Port de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Organisée par le Cercle Nautique des Amis du DerTout public
Port de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 60 74
English : Régate Les 24 Heures du Der
Organized by Cercle Nautique des Amis du Der
L’événement Régate Les 24 Heures du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne