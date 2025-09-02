COURS DE SAVATE BOXE FRANÇAISE Gymnase Louis Volclair Rennes
COURS DE SAVATE BOXE FRANÇAISE Gymnase Louis Volclair Rennes 2 septembre 2025 – 25 juin 2026 Ille-et-Vilaine
Deux cours d’essai gratuits. 190€ tarif annuel adulte / 150€ 16 ans et mois. Inscription sur Helloasso ou sur place !
C’est la rentrée : reprise des cours le 2 septembre 2025 !
La Savate Boxe Rennaise est une association de boxe française basée à Rennes et affiliée à la fédération de boxe française.
* Chaque année, nous proposons des **cours de boxe française le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h30**, avec une section loisir / tous niveaux et une section compétiteur·ices. Les deux premiers cours sont gratuits.
* Débutants acceptés, gants de prêt disponibles à la salle. Pour plus d’info sur votre premier cours, consultez notre page dédiée sur notre site internet !
_**L’adhésion annuelle à l’association vous donne accès :**_
* _**aux deux cours de savate,**_
* _**au créneau de « cardio fit boxing » le mardi à 18h15**_
* _**au cours départemental de préparation à la compétition.**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-02T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T21:30:00.000+02:00
http://savateboxerennaise.fr https://www.helloasso.com/associations/savate-boxe-rennaise-sbr/adhesions/adhesion-sbr-2025-2026 savateboxrennaise@gozmail.bzh https://www.instagram.com/sbr.boxe.francaise?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Gymnase Louis Volclair 4, rue d’Andorre Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine