COURS DE SAVATE BOXE FRANÇAISE Gymnase Louis Volclair Rennes

COURS DE SAVATE BOXE FRANÇAISE Gymnase Louis Volclair Rennes mardi 2 septembre 2025.

COURS DE SAVATE BOXE FRANÇAISE Gymnase Louis Volclair Rennes 2 septembre 2025 – 25 juin 2026 Ille-et-Vilaine

Deux cours d’essai gratuits. 190€ tarif annuel adulte / 150€ 16 ans et mois. Inscription sur Helloasso ou sur place !

C’est la rentrée : reprise des cours le 2 septembre 2025 !

La Savate Boxe Rennaise est une association de boxe française basée à Rennes et affiliée à la fédération de boxe française.

* Chaque année, nous proposons des **cours de boxe française le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h30**, avec une section loisir / tous niveaux et une section compétiteur·ices. Les deux premiers cours sont gratuits.

* Débutants acceptés, gants de prêt disponibles à la salle. Pour plus d’info sur votre premier cours, consultez notre page dédiée sur notre site internet !

_**L’adhésion annuelle à l’association vous donne accès :**_

* _**aux deux cours de savate,**_

* _**au créneau de « cardio fit boxing » le mardi à 18h15**_

* _**au cours départemental de préparation à la compétition.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-02T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T21:30:00.000+02:00

1

http://savateboxerennaise.fr https://www.helloasso.com/associations/savate-boxe-rennaise-sbr/adhesions/adhesion-sbr-2025-2026 savateboxrennaise@gozmail.bzh https://www.instagram.com/sbr.boxe.francaise?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Gymnase Louis Volclair 4, rue d’Andorre Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine