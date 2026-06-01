Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève

Cours de Stretching Jeudi 2 juillet, 18h30 Musée d’art et d’histoire

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T19:30:00+02:00

Cours de sport, précédé de la présentation d’une œuvre à 18h25

Infos et réservations : urban-training.ch

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.urban-training.ch/fr/inscription/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

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