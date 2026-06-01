Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève
Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève jeudi 2 juillet 2026.
Cours de Stretching Jeudi 2 juillet, 18h30 Musée d’art et d’histoire
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T19:30:00+02:00
Cours de sport, précédé de la présentation d’une œuvre à 18h25
Infos et réservations : urban-training.ch
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.urban-training.ch/fr/inscription/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Urban Training
DR
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026