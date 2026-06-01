Eté au jardin Portraits croisés une comédie VUSICALE, Temple de Plan-les-Ouates, Genève

Eté au jardin Portraits croisés une comédie VUSICALE Jeudi 2 juillet, 20h00 Temple de Plan-les-Ouates

Chapeau à la sortie. Prix indicatif: CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T20:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T20:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

A partir de l’album Multitude du chanteur belge Stromae Multitude, où l’on retrouve au fil des chansons toute une galerie de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions.

C’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions C’est 45 minutes de spectacle avec deux comédien.ne.s qui passent de rôles en rôles pour incarner cette multitude avec leur corps et leurs petites mains.

Temple de Plan-les-Ouates Route de Saint-Julien 173 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.templozarts.ch »}]

C’est un spectacle de chansigne,une mise en scène de chansons en langue des signes, une comédie vusicale (comédie musicale signée) composée sur les douze chansons de l’album de Stromae : Multitude.

Morgane Guilbaud