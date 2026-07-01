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AGENDA · Charpey

Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux) Charpey

jeudi 30 juillet 2026 · Charpey

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Ville
26300 Charpey
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Charpey

Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux)

Charpey Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Manon propose cet été à Charpey des cours de yoga hebdomadaire tous niveaux.
Venez vous poser, ressentir votre corps, respirer.
Les séances se déroulent dans un cadre paisible en petits groupes.
Elles sont adaptées à la chaleur.
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Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 29 67 45  contact@mm-yogameditation.fr

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English :

Manon offers weekly yoga classes for all levels this summer in Charpey.
Come relax, connect with your body, and breathe.
The sessions take place in a peaceful setting with small groups.
They are adapted to the heat.

L’événement Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux) Charpey a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme

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