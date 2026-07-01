Informations pratiques

Charpey

Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux)

Charpey Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Manon propose cet été à Charpey des cours de yoga hebdomadaire tous niveaux.

Venez vous poser, ressentir votre corps, respirer.

Les séances se déroulent dans un cadre paisible en petits groupes.

Elles sont adaptées à la chaleur.

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Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 29 67 45 contact@mm-yogameditation.fr

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English :

Manon offers weekly yoga classes for all levels this summer in Charpey.

Come relax, connect with your body, and breathe.

The sessions take place in a peaceful setting with small groups.

They are adapted to the heat.

L’événement Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux) Charpey a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme