Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux) Charpey
jeudi 30 juillet 2026 · Charpey
Informations pratiques
Charpey
Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux)
Charpey Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Manon propose cet été à Charpey des cours de yoga hebdomadaire tous niveaux.
Venez vous poser, ressentir votre corps, respirer.
Les séances se déroulent dans un cadre paisible en petits groupes.
Elles sont adaptées à la chaleur.
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Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 29 67 45 contact@mm-yogameditation.fr
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English :
Manon offers weekly yoga classes for all levels this summer in Charpey.
Come relax, connect with your body, and breathe.
The sessions take place in a peaceful setting with small groups.
They are adapted to the heat.
L’événement Cours de yoga estivaux avec Manon (tous niveaux) Charpey a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme
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