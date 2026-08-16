Cours de yoga sur rooftop au WakeKiki Bar Brumath
dimanche 16 août 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Cours de yoga sur rooftop au WakeKiki Bar
Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 11:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Offrez-vous une parenthèse de pure déconnexion face au lac ! Le WakeKiki Bar passe en mode bien-être et vous donne rendez-vous sur le rooftop.
Cours de Yoga au WakeKiki Session Hatha Yoga avec Chris
Offrez-vous une parenthèse de pure déconnexion face au lac ! Le WakeKiki Bar passe en mode bien-être et vous donne rendez-vous sur le rooftop.
Pour cette première session, on accueille Chris pour un cours de Hatha Yoga. Un yoga traditionnel axé sur la relaxation, la tenue des postures et le bien-être du corps et de l’esprit. L’occasion parfaite pour respirer, vous étirer et faire le plein d’énergie positive en pleine nature avant de profiter de votre journée au Fun Parc.
Que vous soyez débutant curieux ou yogi confirmé, cette séance est ouverte à tous !
Infos pratiques
Lieu Rooftop du WakeKiki Bar (Plan d’eau de Brumath)
À prévoir Votre tapis de yoga, une bouteille d’eau et une tenue confortable.
Capacité 15 personnes maximum
PLACES LIMITÉES sur réservation uniquement
Réservez vite vos places .
Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr
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English :
Treat yourself to a moment of pure relaxation overlooking the lake! The WakeKiki Bar is switching to wellness mode and invites you to join us on the rooftop.
L’événement Cours de yoga sur rooftop au WakeKiki Bar Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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