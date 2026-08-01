Informations pratiques

Brumath

Soirée Remix Années 90’2000′

Rue du Plan d’Eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-16 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Remontez le temps avec les meilleurs hits des années 90 et 2000, mixés par DJ Marck Scott.

Préparez-vous à remonter le temps !

Le samedi 15 août, le WakeKiki se transforme à nouveau en machine à voyager dans le temps ! DJ Marck Scott reprend les platines pour une soirée 100% remix années 90 et 2000, les sons qui ont bercé votre enfance, vos premières soirées, vos meilleurs souvenirs…

Aqua, Daft Punk, Destiny’s Child, David Guetta… si vous avez grandi avec, vous savez déjà que vous allez chanter tous les morceaux !

Et le cadre ? On fait pas mieux. Terrasse sur pilotis, rooftop,sunset sur le lac et une playlist qui déchire, la recette parfaite pour une nuit inoubliable.

Le meilleur ? C’est entrée libre. Aucune excuse pour rater ça.

DJ Marck Scott aux platines

Ramenez votre bande, ressortez vos plus beaux looks 2000’s et on se retrouve sur le rooftop ! 0 .

Rue du Plan d’Eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

Take a trip down memory lane with the greatest hits of the ’90s and 2000s, mixed by DJ Marck Scott.

L’événement Soirée Remix Années 90’2000′ Brumath a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau