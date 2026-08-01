Lectures transat Brumath
mercredi 26 août 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Lectures transat
15 rue Hanau Lichtenberg Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sélectionnées par les bibliothécaires.
Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sélectionnées par les bibliothécaires. La lecture aura lieu au jardin du Tilleul à Brumath. 0 .
15 rue Hanau Lichtenberg Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediathèque.brumath@agglo-haguenau.fr
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English :
Settle in comfortably in a lounge chair and let yourself be swept away by books selected by the librarians.
L’événement Lectures transat Brumath a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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