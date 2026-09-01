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COURS DE YOGA VINIYOGA SALLE Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

mardi 22 septembre 2026 · SALLE Jeanne d'Arc · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

COURS DE YOGA VINIYOGA SALLE Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 3 juillet 2027
Lieu
SALLE Jeanne d'Arc
Adresse
Route de Rupt sur Saône
Ville
70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Département
Haute-Saône
Tarif
180 180 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

COURS DE YOGA VINIYOGA

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2027-07-03

Date(s) :
2026-09-22

Séances de yoga doux qui s’adapte à la personne, aux saisons, aux cycles de la lune.

Prise de conscience du souffle en pratiquant les postures simples mais efficaces pour atteindre un état de bien-être dans son corps et son esprit.

Respiration consciente et controlée (PRANAYAMA), relaxation, méditation, introspection sont toujours proposés dans la séance d’une heure trente.   .

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 36 03 67  martine.renaud108@orange.fr

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English : COURS DE YOGA VINIYOGA

L’événement COURS DE YOGA VINIYOGA Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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