COURS DE YOGA VINIYOGA SALLE Jeanne d’Arc Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

COURS DE YOGA VINIYOGA

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2027-07-03

Date(s) :

2026-09-22

Séances de yoga doux qui s’adapte à la personne, aux saisons, aux cycles de la lune.

Prise de conscience du souffle en pratiquant les postures simples mais efficaces pour atteindre un état de bien-être dans son corps et son esprit.

Respiration consciente et controlée (PRANAYAMA), relaxation, méditation, introspection sont toujours proposés dans la séance d’une heure trente. .

SALLE Jeanne d’Arc Route de Rupt sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 36 03 67 martine.renaud108@orange.fr

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English : COURS DE YOGA VINIYOGA

L’événement COURS DE YOGA VINIYOGA Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE