Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux ! Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux !

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 13:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

En juillet, août et septembre, embarquez sur l’Audacieux pour un voyage inattendu au rythme doux de la rivière.

Laissez-vous porter par l’histoire et les anecdotes autour du tunnel de Saint Albin. Flirtez avec sa voûte installés sur le pont supérieur du bateau. Admirez le donjon du château de Rupt-sur-Saône.

Le dépaysement est garanti !

Émerveillez-vous avec nos croisières sur la Saône, partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

Depuis 2018, notre Office de tourisme accompagne chaque voyageur de l’achat au retour au port. À bord, nos animatrices ne se contentent pas de commenter elles racontent, évoquent, partagent. Elles déroulent les anecdotes, dévoilent les secrets de la Saône, et vous entraînent dans une véritable plongée dans la navigation fluviale du XIXe siècle. On voit soudain les péniches sans moteur, les ouvrages construits à la force des mains. On entend presque les voix des anciens bateliers.

Dépaysement garanti, le tout accompagné d’un repas gourmand !

Faites une Escale Intense dans les Combes

Possibilité d’offrir une croisière avec nos chèques cadeau disponibles à l’office de tourisme. .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux !

L’événement Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux ! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE