Exposition et visite guidée à l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône, Église de Scey-sur-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
samedi 19 septembre 2026 · Église de Scey-sur-Saône · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Informations pratiques
Exposition et visite guidée à l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône 19 et 20 septembre Église de Scey-sur-Saône Haute-Saône
Participation à la discrétion des visiteurs | Seule la visite du grand orgue se fait sur réservation (contact : @orgue1829.sceysursaone@gmail.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition des collections de vêtements et objets religieux de l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône.
À 15h le dimanche, une visite du grand orgue sur réservation vous est proposée.
Église de Scey-sur-Saône rue de l’église, 70360 Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Église catholique bâtie au XVIIIe siècle Parking aux abords de l’église
Exposition des collections de vêtements et objets religieux de l’église St-Martin de Scey-sur-Saône.
© EMONNOT Marius
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