Exposition et visite guidée à l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône, Église de Scey-sur-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Exposition et visite guidée à l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône 19 et 20 septembre Église de Scey-sur-Saône Haute-Saône

Participation à la discrétion des visiteurs | Seule la visite du grand orgue se fait sur réservation (contact : @orgue1829.sceysursaone@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition des collections de vêtements et objets religieux de l’église Saint-Martin de Scey-sur-Saône.

À 15h le dimanche, une visite du grand orgue sur réservation vous est proposée.

Église de Scey-sur-Saône rue de l’église, 70360 Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Église catholique bâtie au XVIIIe siècle Parking aux abords de l’église

Exposition des collections de vêtements et objets religieux de l’église St-Martin de Scey-sur-Saône.

© EMONNOT Marius