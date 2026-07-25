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AGENDA · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Rencontre et dédicace Médiathèque des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque des Combes · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque des Combes
Adresse
1 chemin des Vignes
Ville
70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Rencontre et dédicace

Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Rencontre avec Tatiana Maussire présentation de son livre, échanges avec l’auteure et dédicace
A 10h à la médiathèque des Combes à Scey-sur-Saône
Gratuit et ouvert à tous.   .

Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07  mediatheque@cc-descombes.fr

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English : Rencontre et dédicace

L’événement Rencontre et dédicace Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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