Rencontre et dédicace Médiathèque des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Informations pratiques

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Rencontre et dédicace

Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Rencontre avec Tatiana Maussire présentation de son livre, échanges avec l’auteure et dédicace

A 10h à la médiathèque des Combes à Scey-sur-Saône

Gratuit et ouvert à tous. .

Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07 mediatheque@cc-descombes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre et dédicace

L’événement Rencontre et dédicace Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE