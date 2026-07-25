Rencontre et dédicace Médiathèque des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque des Combes · Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Informations pratiques
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Rencontre et dédicace
Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Rencontre avec Tatiana Maussire présentation de son livre, échanges avec l’auteure et dédicace
A 10h à la médiathèque des Combes à Scey-sur-Saône
Gratuit et ouvert à tous. .
Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07 mediatheque@cc-descombes.fr
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English : Rencontre et dédicace
L’événement Rencontre et dédicace Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE