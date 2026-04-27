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Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou

Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Château de Grésillon

Adresse : 1310 route du Lude

Ville : 49150 Baugé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Baugé-en-Anjou

Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-06

Cours de l’espéranto
Cours d’espéranto marathon et conférences
programme sur gresillon.org/m?lang=fr   .

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 10 34  gresillon@gmail.com

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English :

Esperanto courses

L’événement Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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