Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou
Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou lundi 6 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé
Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-06
Cours de l’espéranto
Cours d’espéranto marathon et conférences
programme sur gresillon.org/m?lang=fr .
Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 10 34 gresillon@gmail.com
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English :
Esperanto courses
L’événement Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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