Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Château de Grésillon Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06

Cours de l’espéranto

Cours d’espéranto marathon et conférences

programme sur gresillon.org/m?lang=fr .

Château de Grésillon 1310 route du Lude Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 10 34 gresillon@gmail.com

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English :

Esperanto courses

L’événement Cours d’espéranto marathon et conférences à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Anjou Vert