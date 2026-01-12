Festival Organza Concert Orgue et Chœur à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou

Festival Organza Concert Orgue et Chœur à Cheviré-le-Rouge

Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Le Festival Organza met à l’honneur la musique ancienne jouée sur instruments acoustiques par des artistes professionnels. Les concerts ont lieu dans l’église de Cheviré-le-Rouge, autour de son remarquable orgue à tuyaux, offrant au public une expérience culturelle de qualité au cœur du patrimoine rural.

Ensemble vocal du Val de Loire, accompagné par un continuo d’orgue et de viole de gambe dirigé par Manami Haraguchi .

contact@chevire.org

